Puppypleeggezinnen gezocht voor toekomstige geleidehonden Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Later gaan ze mensen helpen, maar nu zoeken ze nog even hulp: de pups van KNGF geleidehonden zoeken opvoeders. De komende tijd verlaten de toekomstige helpers massaal hun nest en daarom is de organisatie op zoek naar pleeggezinnen.

Elk jaar worden er zo'n 200 kersverse geleidehonden geboren. Voordat ze naar de geleide-school gaan, worden ze een jaar ondergebracht bij een gezin dat ze alvast de fijne kneepjes van het hond-zijn wil bijbrengen. "Het puppypleeggezin is het fundament van de opleiding tot geleidehond", zegt het KNGF. Tijd en aandacht

Er wordt wel wat verwacht van de nieuwe pleeggezinnen, zegt Ingrid Nijman, hoofd van de puppy-afdeling. "Het opvoeden van een KNGF-pup gaat niet vanzelf. Het kost tijd en aandacht." Daarvoor krijg je ook veel terug, zegt ze. "Het is fantastisch om te zien hoe zo'n kleine pup zich ontwikkelt tot een stabiele, gehoorzame, volwassen hond." PTSS

De honden kunnen eenmaal op school één van vier specialisaties volgen. De bekendste is natuurlijk de blindengeleidehond. De honden kunnen ook mensen helpen die in een rolstoel zitten, kinderen met autisme begeleiden of als buddy een (oud-)militair met posttraumatische stressstoornis (PTSS) bijstaan. Mensen die het wel zien zitten om een hond op te voeden, kunnen op de site van de KNGF een formulier invullen. Na een gesprek krijgen ze al dan niet een hond toegewezen. Als dat allemaal rond is, komt een instructeur van de organisatie daarna geregeld langs om te helpen met de opvoeding.