FC Volendam-verdediger Erik Schouten 'een tijdje uitgeschakeld'

VOLENDAM - Het is nog onduidelijk hoe lang FC Volendam-speler Erik Schouten is uitgeschakeld. Vrijdag viel hij in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht (4-1) uit met een knieblessure. Donderdag ondergaat hij een MRI-scan. Schouten: "Het zou mooi zijn als het meevalt, maar ik ga er vanuit dat ik een tijdje ben uitgeschakeld."

Schouten kreeg vroeg in de wedstrijd een tik tegen de buitenkant van zijn knie en zakte er korte tijd later doorheen toen hij een pass wilde geven. "Ik hoorde krak en het voelde niet goed. Ik ben vrijdag nog naar het ziekenhuis geweest en de orthopeed daar was nog vrij positief. In het weekend is de knie dik en stijf geworden. Donderdag na de MRI weet ik meer."

De 26-jarige Schouten leeft de komende dagen dus tussen hoop en vrees. In het gunstigste geval zit hij een paar weken in de ziekenboeg, maar bij een kruisbandblessure worden dat vele maanden. "Het is moeilijk. Ik wilde vrijdag al weten wat het is. Zo kom ik nooit in het ziekenhuis en zo ben ik in één maand een paar keer de sigaar", aldus Schouten, die als gevolg van een gebroken neus (opgelopen tegen Go Ahead Eagles) met een beschermend masker speelde.