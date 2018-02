Deel dit artikel:











Paarden en mensen ontsnappen aan brand in Bussum Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

BUSSUM - In Bussum is vanmiddag een grote brand uitgebroken in een manege. De sportclub richt zich op mensen die een handicap hebben.

Bij de brand is zover bekend niemand gewond geraakt, meldt de brandweer. Ook alle paarden zijn in veiligheid gebracht. Versterking

Iets voor 15.30 brak de brand uit in het hoofdgebouw van de manege aan de Anne Franklaan en verspreidde zich snel. "De brand slaat uit het dak", zei een woordvoerder van de brandweer. De brandweer heeft versterking ingeroepen van collega's uit de buurt om het vuur te bestreiden. De brand is inmiddels onder controle.