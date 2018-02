Deel dit artikel:











Nieuwe locaties in Street View: virtueel kijkje in Carré Foto: Google Street View

AMSTERDAM - Het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré is in de nieuwe versie van het wereldberoemde Google Street View niet alleen aan de buiten te zien, maar ook vanaf de binnenkant te bewonderen. Het gebouw aan de Amstel is één van de acht nieuwe Nederlandse toeristische locaties die het Amerikaanse bedrijf heeft toegevoegd aan het virtuele navigatieprogramma.

Een ticket kopen om het podium te bekijken is dus niet meer de enige optie. Met één druk op de knop sta je nu in de zaal van het bekendste Theater van Nederland en kun je zelfs gratis een 'virtueel' rondje lopen. Lees ook: Veel gegil en geflits: Leonardo DiCaprio arriveert bij Carré Foto Ook het station Rotterdam Centraal, Eindhoven Airport, de drie universiteiten van Groningen, Eindhoven en Amsterdam, de dierentuin Burgers' Zoo en FOAM zijn de nieuwe locaties die door Google zijn toegevoegd. Volgens Nederlandse MediaNieuws rijdt de welbekende Street View-auto vanaf april weer door het land om 360 graden opnames te maken en data te verzamelen van alle straten.