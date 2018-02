Deel dit artikel:











Enkelblessure kost Vloon WK indoor: "Balen" Foto: NH

ZAANSTAD - AMSTERDAM Menno Vloon is de klapper die hij zondag tijdens het NK Indoor maakte nog niet te boven. De polsstokspringer uit Krommenie moet het WK in Birmingham begin maart vanwege een enkelblessure dan ook aan zich voorbij laten gaan. "We moeten een streep zetten door indoor en focussen op outdoor", aldus Vloon.

Tijdens de tweede sprong op het NK in Apeldoorn belandde Vloon naast de mat. Daarbij klapte hij met zijn voet hard tegen de grond, waarna de fysio al bevestigde dat hij zwaar gekneusd is. "Gisteren voelde het nog redelijk maar nu is mijn voet stijf, dik en blauw. Ik loop nu heel moeilijk. Het gaat dus minder goed dan vlak na de wedstrijd. Dat had ik niet verwacht." Lees ook: Vloon tweede bij polstokhoog, Van Haaren zilver bij hoogspringen Niet haalbaar

De WK-deelname van Vloon stond nog niet vast doordat andere atleten zich nog konden kwalificeren, maar door zijn blessure kan er definitief een streep door zijn aanwezigheid. "Ik moet niet naar het WK gaan vanwege mijn enkel. Dat is niet haalbaar. Als ik nog mee mag doen, dan zeg ik 'nee'. Het heeft geen zin meer. Het is wel behoorlijk balen. Ik hoor wel op een WK thuis, maar dat gaat nu dus niet. Er komen gelukkig nog andere toernooien. Focus op outdoor

Een streep door het WK Indoor betekent dat Vloon zich nu al moet richten op het outdoorseizoen. Daar hoopt hij beter te kunnen presteren dan dat hij de afgelopen maanden heeft gedaan. "Het indoorseizoen was zoeken, dus outdoor moeten we echt knallen."