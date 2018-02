Jordy Baijens: 'Nog jaartje Volendam en dan het buitenland'

VOLENDAM - Nog een jaartje wil Jordy Baijens bij Volendam blijven handballen en daarna hoopt hij naar een mooie club in het buitenland te kunnen vertrekken.

Twee jaar geleden kwam hij over van HARO Rotterdam. "Dat was wel twee niveaus lager en ik vroeg me toen af of ik het wel aan zou kunnen", vertelt Baijens. "Dat bleek wel mee te vallen, want hij werd al snel een vaste waarde voor Volendam en zit inmiddels ook bij de selectie van het Nederlands team. "Daar heb ik steun van Dani (broer van Jordy, red.) en van Gerrie Eijlers". Eijlers, de zeer ervaren keeper van Volendam vindt het leuk om Baijens een beetje onder zijn hoede te nemen.

Baijens woont inmiddels ook in Volendam, hoewel het wel even wennen was van Rotterdam naar de Volendam. De linker hoekspeler hoopt zich na dit seizoen nog een jaar verder te kunnen verbeteren bij Volendam en dan de overstap te kunnen maken naar een mooie buitenlandse club.