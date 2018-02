Verhoor Sonja Holleeder openbaar ondanks protest

AMSTERDAM - Het verhoor van Sonja Holleeder in de rechtszaak tegen haar broer Willem kan in het openbaar plaatsvinden. Dat heeft de rechtbank vanmiddag bepaald.

De advocaat van Sonja Holleeder had in verband met de veiligheid en privacy van zijn cliënt gevraagd om de getuigenis achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, dus buiten de aanwezigheid van pers en publiek. Een rechtstreekse confrontatie tussen Sonja en Willem zou 'intimiderend en belastend' zijn voor de getuigen.

De advocaten van Holleeder verzetten zich tegen het verzoek. De getuigen hebben eerder zelf uitvoerig de media gezocht met hun verhaal, onder meer door twee boeken die zus Astrid heeft geschreven over haar broer, aldus advocaat Sander Janssen.

Proces

In het proces is Holleeder aangeklaagd voor het in georganiseerd verband opdracht geven tot vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen en een man gewond raakte. 'De Neus' heeft alles ontkend en zegt dat hij niet de grote onderwereldbaas is waarvoor hij wordt aangezien. Voor zijn proces zijn alleen al tot de zomer zestig zittingsdagen uitgetrokken.