Zoon dader familiedrama Heerhugowaard: "Het is verschrikkelijk dat hij dit heeft gedaan"

HEERHUGOWAARD - In Heerhugowaard wordt op 15 januari 2018 op klaarlichte dag een vrouw beschoten en meerdere malen met een mes gestoken. De buurt is geschokt. Overburen filmen de steekpartij en medewerkers van de plantsoenendienst, die toevallig in de buurt zijn, overmeesteren de dader. De zoon van de dader doet nu zijn verhaal.

De vrouw wordt met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zij overleeft de steek- en schietpartij maar ternauwernood. De vrouw is de ex van Owen Bosvelt, en de moeder van zijn 3-jarige zoon. De man die haar heeft neergestoken is Owen's vader.

"Wat is er gebeurd?"

Nu, iets meer dan een maand later, vertelt Owen wat er vooraf ging aan de dramatische gebeurtenis: "Ik was net daarvoor met mijn ex bij de opvang van onze zoon geweest. Mijn vader logeerde bij mij om me te helpen klussen in het huis waar ik sinds de scheiding woon. Toen ik thuiskwam was hij er niet. Ik probeerde hem te bellen, maar hij nam niet op."

"In de loop van de middag begon ik te vermoeden dat er iets niet goed zat. Via het nieuws druppelde er informatie binnen over een steekpartij in Heerhugowaard. Ik herkende de straat waar mijn ex woont en op de foto's die gepubliceerd werden, herkende ik ook de fiets van mijn vader. Ik moest huilen toen ik die fiets zag. Wat is er gebeurd?"

Lees ook: Man (77) steekt in op vrouw: plantsoenmedewerkers overmeesteren dader

Owen vertelt het bijna onderkoeld: "Je schrikt heel erg, maar ik wist dat de frustratie heel hoog zat. Van schrik ben ik na zes jaar weer gaan roken."

Pijnlijke scheiding

Owen leert zijn ex-vrouw kennen in 2013, via een datingsite. "We spraken een keer af en er was meteen een heel goede klik. Zij had al drie kinderen uit een eerdere relatie en die heb ik toen al snel ontmoet, ook dat zat goed. Zo kwamen we eigenlijk al heel snel samen."

Het stel trouwt en krijgt samen nog een zoon, Daan. Al snel blijkt dat Daan ernstig gehandicapt is. Hij heeft verschillende aandoeningen, waardoor hij zowel in zijn nieren hersenen, als op zijn huid razendsnel tumoren ontwikkelt. Ook heeft hij een verstandelijke handicap. Op termijn zal hij een niertransplantatie moeten ondergaan. Owen valt vijftig kilo af om zijn donor te kunnen zijn. "Te moeten horen dat je een ziek kind hebt is verschrikkelijk."

Lees ook: Slachtoffer steekpartij Heerhugowaard is een 39-jarige vrouw

Het leven van Owen en zijn vrouw ziet er van het ene op het andere moment heel anders uit. Ze krijgen onenigheid over de zorg van Daan en uiteindelijk leidt het verschil van inzicht tot een pijnlijke scheiding. Er zijn ruzies en de driejarige Daan wordt de inzet. Owen: "Er werd een valse aangifte van mishandeling tegen me gedaan en ik kreeg een contactverbod. Wekenlang mocht ik mijn zoon niet zien."

"De onmacht is verschrikkelijk"

Hij hoopt hulp en steun te krijgen van instanties zoals Jeugdzorg en 'Veilig Thuis', maar overal loopt hij naar eigen zeggen tegen een muur van onbegrip. "Je wordt overal gewoon weggestuurd, je mag je kind niet meer zien. Ik heb alle instanties geschreven, honderden e-mails gestuurd en tientallen gesprekken gevoerd, maar niemand doet iets. Als vader kijkt er niemand naar je om. De onmacht is verschrikkelijk, niemand luistert naar je. Als de moeder niet wil dat je het kind ziet dan gebeurt het niet."

Lees ook: Vrouw gewond na gewelddadige aanval op straat: verdachte aangehouden

De wanhoop slaat ook bij de ouders van Owen toe. Zo erg dat zijn vader op 15 januari met een mes en een vuurwapen op zak de ex van Owen voor haar huis opwacht. Hij steekt haar vier keer en ook valt er een schot. Owen: "Ik heb begrepen dat het geen dertig seconden langer had moeten duren, dan was ze er niet meer geweest. Het is verschrikkelijk dat mijn vader dit heeft gedaan, hij heeft altijd voor anderen klaargestaan en nu dit. Ik distantieer me totaal van wat hij heeft gedaan en hoop toch nog steeds er met z'n tweeën uit te kunnen komen."

De ex van Owen is inmiddels uit het ziekenhuis, Daan woont bij haar. Owen's vader zit vast, hem wordt waarschijnlijk poging tot moord ten laste gelegd. Owen zelf ziet zijn kind eens in de twee weken.