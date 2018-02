Pilotenstaking Transavia voorbij: "Het moet en kan beter"

SCHIPHOL - Voor het eerst in het 51-jarige bestaan van Transavia hebben piloten van de maatschappij het werk neergelegd. Tussen 00.01 uur vannacht en 12.00 uur vanmiddag vertrok er geen enkel Transavia-vliegtuig vanwege een cao-conflict met het management. Belangrijkste reden voor de staking zijn volgens de piloten de roosters.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De passagiers van 30 vluchten waren vanochtend de dupe van de pilotenstaking. Achttien zouden voor 12.00 uur vanochtend vanaf Schiphol zijn vertrokken, de overige twaalf vanaf Rotterdam en Eindhoven. Ze werden ofwel uitgesteld tot na de staking of geannuleerd. De meeste passagiers wist Transavia vannacht nog te bereiken, aldus een woordvoerster van de maatschappij.

Toch kwamen honderden passagiers naar Schiphol om met eigen ogen te zien dat er gestaakt werd en in de hoop dat de vertraging zou meevallen. Sommige reizigers hadden de berichtgeving over het hoofd gezien. Maar gestaakt werd er zeker. Alle piloten van Transavia waren dan ook niet op Schiphol, Rotterdam of Eindhoven, maar hadden zich gemeld bij hun vakbond: de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) in Badhoevedorp.

Alle piloten waren in uniform naar het vakbondskantoor gekomen. In een zaal werden ze toegesproken door het bestuur en onderhandelaars van de VNV. In de koffiepauze legde een aantal gezagvoerders aan NH Nieuws uit wat de piloten het meest dwarszit: de roosters.

Veiligheidsrisico

Volgens een gezagvoerder die al tientallen jaren in dienst bij Transavia is, is het ziekteverzuim onder de piloten groot. Vooral na de zomervakantie. Hij vertelde dat 14 tot 23 procent van de vliegers zich dan ziek meldt. Doodmoe vanwege de onregelmatigheid en onvoorspelbaarheid van de roosters. En een vermoeide piloot is een veiligheidsrisico.

VNV-voorzitter Arthur van den Hudding legt uit: "Tot veertien uur van tevoren kan Transavia een vlieger bellen, mailen of sms'en dat hij niet 's ochtends, maar 's middags moet vliegen. Dat is voor een dag niet erg, want je hebt een onregelmatige baan. Maar als dat week in week uit, jaar in jaar uit al gebeurt, ben je het op een gegeven moment zat."

Niet uitvoerbaar

Volgens de directeur van Transavia, Mattijs ten Brink, is de luchtvaartmaatschappij de piloten tegemoetgekomen in al hun wensen. "We zien al een grote verbetering. Het moet nog beter en het kan ook nog beter. Daar zijn we het over eens. Maar een aantal maatregelen die de vakbond voorstelt zijn in de praktijk niet uitvoerbaar. Die zullen leiden tot meerdere annuleringen per dag en dat kunnen we onze passagiers niet uitleggen."

Inmiddels zijn de eerste vertraagde Transavia-vluchten vanaf Schiphol vertrokken naar Helsinki en Innsbruck. Tot een akkoord is het nog niet gekomen. VNV zegt te hopen dat vervolgacties niet nodig zullen zien. Transavia laat weten dat de meeste getroffen passagiers vandaag nog naar hun bestemming worden gevlogen.