Geen vooronderzoek naar arm-incident van Huntelaar

AMSTERDAM - ZEIST Klaas-Jan Huntelaar hoeft niet te vrezen dat hij alsnog geschorst wordt voor het incident met Bram van Polen in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1). De aanklager betaald voetbal kan namelijk geen vooronderzoek doen naar het incident, liet de KNVB maandagweten.

"Scheidsrechter Kevin Blom heeft het voorval tijdens de wedstrijd beoordeeld. Hij heeft gefloten en een vrije trap gegeven. De aanklager kan dan geen onderzoek meer instellen. Zo zijn de regels", aldus een woordvoerder van de KNVB.

Huntelaar maakte tijdens het duel een slaande beweging naar tegenstander Bram van Polen, nadat hij eerst bij de keel was gegrepen en aan zijn shirt was vastgehouden. Na afloop ontstond er behoorlijk wat ophef, maar Huntelaar, maker van het enige doelpunt, was zich van geen kwaad bewust. "Deze dingen gebeuren twintig keer in een wedstrijd", zei hij na afloop. Van Polen tilde ook niet te zwaar aan de actie en vond niet dat Huntelaar een rode kaart had verdiend.