Deel dit artikel:











Topshelf Alkmaar sluit voorgoed de deuren Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - Alkmaar was blij want het kreeg na de sluiting van V&D toch weer een nieuw warenhuis: Topshelf. Het warenhuis opende op 14 april 2017 de deuren, maar het was geen lang leven beschoren. Vanochtend opende Topshelf voor het laatst haar deuren.

Van onze mediapartner Alkmaar Centraal. Het begon allemaal vooruitstrevend toen trotse eigenaresse Inge van Kemenade haar mooie winkel in een opgeknapt pand opende. Maar de realiteit en de markt bleek een stuk weerbarstiger en al snel waren er de eerste signalen dat het niet goed ging met Topshelf. De start van de opheffingsuitverkoop op 23 november 2017, zes maanden na de opening, was dan ook geen grote verrassing en betekende het begin van het einde voor het warenhuis. Gisteren stonden de deuren voor de laatste keer open en werden de laatste spullen verkocht aan het zelfs nu nog maar in kleine getale geïnteresseerde publiek. Vanochtend stond om 06.45 uur de eerste vrachtwagen voor de deur om de resterende voorraad op te halen. Alkmaar moet opnieuw op zoek naar een mooie invulling van het statige Vroom & Dreesman pand.