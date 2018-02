Reizigers vast in buitenland door staking Transavia-piloten: "We moeten gewoon weer werken"

SCHIPHOL - De staking van de piloten bij Transavia vandaag zorgt niet alleen voor veel hinder voor reizigers die vanaf Schiphol naar het buitenland vliegen. Ook Nederlanders die weer van hun vakantiebestemming naar huis willen, kunnen vandaag geen kant op. "We moeten gewoon weer aan het werk hoor."

Een van die gedupeerden is Tijs Dragtsma. De Enkhuizer was een weekendje met vrienden in het Spaanse Barcelona op vakantie, toen hij gisteravond werd getroffen door het vervelende nieuws van de staking. "We kregen een sms dat de vlucht gecanceld was. Ik heb gelijk de klantenservice geprobeerd te bellen, maar ik kreeg geen gehoor", aldus Dragtsma.

Vanochtend heeft Dragtsma het opnieuw geprobeerd en werd hij wel netjes te woord gestaan. "De enige optie die Transavia ons gaf is over twee dagen een retourvlucht te nemen naar huis. De luchtvaartmaatschappij zou dan het hotel voor ons nog twee nachten vergoeden. Allemaal leuk en aardig, maar er is één probleem: ik word morgen gewoon weer op het werk verwacht."

De man uit Enkhuizen gaf aan dat hij en zijn vrienden het liefst met een concurrent vandaag nog terug zou willen vliegen. Maar dat werd niet vergoed door Transavia. "We moeten zelf opdraaien voor deze kosten. De enige optie voor ons was om vandaag nog terug te vliegen, want er viel ook niks meer te regelen met het werk. We moeten gewoon weer naar huis."

Lang weekend

Toch blijft Dragtsma positief over de hele situatie. "Dan nemen we vanavond nog maar wat extra tapas en genieten we van een 'extra' lang weekend", grapt de Enkhuizer als een boer met kiespijn.