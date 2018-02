Krapte in sporthallen Enkhuizen: geen plek voor nieuwe kinderen

ENKHUIZEN - Sportverenigingen strijden om de beschikbare trainingsuren in sporthal de Drecht in Enkhuizen. Dit gaat nu nog op een vriendschappelijke manier, maar er moet echt wat gebeuren vindt Ryanne Sandstra van turnvereniging Dindua. "We zijn nu aan het concurreren met elkaar en dat is niet hoe het zou moeten."

Enkhuizen heeft teveel sporters voor de beschikbare uren in de sporthallen. Zo willen alle verenigingen graag trainen in de Drecht, de grootste sporthal. Maar omdat alle uren bezet zijn, moeten ze noodgedwongen uitwijken naar een paar kleine gymzalen.

Gymzaal is te laag

Bram Sluis van volleybalvereniging Madjoe vindt het jammer dat de beste teams soms daar moeten trainen. "Ze spelen op landelijk niveau en dan wil je dat ze in een geschikte hal kunnen oefenen. De gymzalen hebben een plafond van vijf meter hoog en dat is te laag. Volleybal komt dan niet tot z'n recht."

De turnvereniging wil graag uitbreiden met een aparte jongensgroep, maar daar is geen ruimte voor beschikbaar. Het probleem zit 'm vooral in de piekuren, vertelt Sandstra. "Kleine kinderen kan je niet na acht uur 's avonds laten sporten, die plannen we 's middags of begin van de avond in. En juist daarom is het voor ons lastig om aan alle kinderen plek te bieden. Soms moeten we tegen nieuwe kinderen zeggen dat ze er niet meer bij kunnen."

Uitbreiding

De Drecht is inmiddels 40 jaar oud en ook toe aan vernieuwing. Sluis ziet renovatie tot de mogelijkheden, maar uitbreiding is wat hem betreft noodzakelijk. "Ik weet het niet precies, maar ik denk dat een derde van de Drecht erbij zou moeten komen."