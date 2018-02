Syrische vluchteling wanhopig: "Het leven in Syrië was makkelijker dan hier"

AMSTELVEEN - "Het leven in Syrië was makkelijker dan hier", zegt Shafee Kshwar. De uitspraak zegt veel over zijn dagelijks leven sinds hij in Amstelveen woont. De 29-jarige Shafee vluchtte samen met zijn invalide vader Rafik weg uit Syrië.

In mei 2016 eindigt hun reis in Amstelveen, waar ze een appartement krijgen toegewezen. De woning is totaal niet geschikt voor Rafik die in een rolstoel zit. Shafee moet naar school en aan het werk. Terwijl Rafik zelfstandig de deur niet uit kan en volledig is aangewezen op de zorg van zijn zoon.

De woning is een ramp voor de invalide Rafik. Hij kan geen kant op in de uren dat Shafee weg is. Ook voor Shafee levert dit veel extra stress op. "In mijn pauze van een half uur ga ik snel naar huis om mijn vader naar het toilet te helpen."

Zwartboek

Het verhaal van Shafee is volgens de SP en de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen geen uitzondering in deze stad. Onlangs overhandigden zij de gemeente een zwartboek waarin tientallen voorbeelden staan van mensen die vastlopen. Ook het verhaal van Shafee en zijn vader staat erin.

Wil Roode van de Vrijwilligersraad heeft zich het lot van Shafee en Rafik aangetrokken. "De complicatie is de invalide vader", zegt ze. De gemeente zou maatwerk moeten leveren en dat doen ze niet."

Anderhalf jaar zit Rafik opgesloten in huis. Dan weet Shafee op eigen initiatief het appartement te ruilen voor een kleine benedenwoning. Inmiddels zijn ook zijn broer en twee zussen in Amstelveen aangekomen. Shafee gaat op kamers en zorgt ervoor dat zijn broer en zussen bij hun vader kunnen wonen. Nu kunnen ze tenminste de zorg delen.

"Toen kwamen de financiële problemen", vertelt Wil Roode. "Broer en zus die nog geen woord Nederlands spraken moesten meteen gaan solliciteren. In de tussentijd kregen zij geen voorschot op hun uitkering, terwijl de uitkering van hun vader meteen werd gehalveerd. Zo konden ze drie maanden de huur niet betalen."

Wanhoop

"Ik voel mij heel wanhopig en heb gehuild", vertelt Shafee in NH Reportage. "Waarom is alles hier zo moeilijk?"

Het college van Amstelveen zegt zich absoluut niet te herkennen in de klachten uit het Zwartboek. "Met bijna 5.000 Amstelveners die ondersteuning van de gemeente ontvangen, gaat er natuurlijk wel eens wat mis. Over het algemeen gaat het juist heel goed in Amstelveen. De ondersteuning van de SP en de Vrijwilligersraad werkt vaak belemmerend", schrijft het college in een reactie.

Geen toekomst

Voor Shafee en zijn vader is verbetering van hun situatie in zicht. Binnenkort kunnen ze verhuizen naar een woning die is aangepast voor een rolstoelgebruiker. Toch kan Shafee nog niet nadenken over zijn toekomst. Maar die ligt in ieder geval niet in Amstelveen. "Amstelveen is voor rijke mensen, niet voor ons."