Guus Til meldt zich af voor Jong Oranje

ALKMAAR - Guus Til heeft zich afgemeld voor de trainingsstage van Jong Oranje. De middenvelder van AZ volgt bij zijn club een aangepast programma.

Til verliet vrijdag de training voortijdig met liesklachten. Hij startte wel in het uitduel tegen NAC (1-3), maar werd in de 57e minuut vervangen door Joris van Overeem.

Teun Koopmeiners, die zaterdag tegen NAC nog met koorts op bed lag, heeft zich wel gewoon gemeld. Het is de eerste keer dat Koopmeiners is geselecteerd voor Jong Oranje. Hij komt bij de trainingen in ieder geval twee andere clubgenoten tegen. Oussama Idrissi en Thomas Ouwejan zitten ook bij de selectie van Jong Oranje.

Jong Oranje werkt vandaag en morgen een traingsstage af. De trainingen worden gebruikt als voorbereiding op de vriendschappelijke interland tegen België op 22 maart op De Vijverberg, en het EK-kwalificatieduel in en tegen Andorra op 27 maart.