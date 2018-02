De Peiling: Steeds meer flexwerkers in Nederland

NOORD-HOLLAND - De groep flexwerkers in Nederland blijft flink doorgroeien. Vorig jaar telde Nederland ruim 3 miljoen flexwerkers. Dat is 2,5 procent meer dan een jaar eerder.

Onzekerheid

Flexwerkers voelen zich onzeker over hun baan. Ze verdienen vaak minder dan collega's in vaste dienst, omdat ze in veel gevallen betaald worden via een payroll-bedrijf dat een deel van het salaris opstrijkt. Van alle werkenden in Nederland had eind vorig jaar 61 procent een vaste baan. 35 procent was flexwerker. De overige 4 procent zijn zelfstandigen.

Flexibele arbeidsmarkt

Werkgevers en de politiek hebben de afgelopen jaren de flexibilisering van de arbeidsmarkt bijna heilig verklaard. Door niet vast te zitten aan een groot aantal werknemers in vaste dienst zou een bedrijf sneller kunnen inspringen op veranderingen in de markt. Stijgt de vraag, dan worden er extra flexwerkers ingezet. Is er even minder werk, dan stuur je flexwerkers weer naar huis.

Bolleboos krijgt vaste baan

De flexibilisering op de arbeidsmarkt zet vooral voor lager opgeleiden onverminderd door, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal hbo’ers en universitair geschoolden met een vast contract steeg in 2017 met ruim 3%. Bij laagopgeleiden daalde het aantal werknemers met een vaste baan juist met een dikke 3%.

Wat vind jij?

Ben jij een enthousiaste flexwerker of durf je je eigenlijk nooit ziek te melden? Ben je bang om tegen een verkeerde beslissing van de baas in te gaan omdat je dan zo op straat staat? Of zie je juist vastgeroeste collega's in vaste dienst die al jaren veel minder uitvoeren dan de hardwerkende flexkrachten bij jouw bedrijf?

De Peiling is de hele dag online en bij NH Nieuws op tv. Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl