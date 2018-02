NH Iconen: Thé Tjong-Kingh gaf alles op voor het tekenen

HAARLEM - In het Indonesië van na de oorlog zat niemand te wachten op een tekenaar als Thé Tjong-Kingh. Daarom liet hij alles achter en stapte hij op de boot naar Nederland.

Biografie



Naam: Thé Tjong-Khing



Geboren: 4 augustus 1933, Purworejo (Indonesië)



Beroep: striptekenaar, illustrator



Erelijst: Gouden Penseel 1978, 1985, 2003. Zilveren Penseel 2005. Max Velthuijsprijs 2010





"Ik kwam met de boot en was een maand lang zeeziek", zegt Thé. "Ik was een geraamte toen ik hier uitstapte." Maar hij had het er allemaal voor over, zo graag wilde hij tekenaar worden. "In het Indonesië van toen was er helemaal geen geld voor wat dan ook, en al helemaal niet voor boeken en illustraties. Ik had daar geen werk, als ik daar gebleven was."

Lees ook: NH Iconen: Carry Geijssen schreef geschiedenis met eerste schaatsgoud

In Nederland aangekomen ging Thé naar de Kunstacademie, maar daar voelde hij zich niet thuis. Uiteindelijk meldde hij zich bij de tekenstudio van Martin Toonder. "Ik zat daar met ongeveer tien tekenaars die allemaal strips tekenden. Er was een tekenaar bij, van wie ik wist dat hij elk weekend werk mee naar huis moest nemen omdat hij het niet af kreeg. Ik wist ook dat zijn vrouw dat helemaal niet leuk vond, want dan zat 'ie thuis en moest 'ie ook werken. Hem ben ik toen gaan helpen."

Lees ook: NH Iconen: Beer Wentink: "Ik was in mijn tijd de eerste aanvallende back"

Maar na ongeveer twaalf jaar strips tekenen wilde Thé wel weer eens wat anders. "Ik moest steeds dezelfde figuren tekenen, want het was een doorlopend verhaal. Dat begon me op het laatste een beetje te vervelen." Precies in die periode belde iemand van Uitgeverij Querido. Miep Diekmann zocht iemand om haar nieuwe boek te illustreren; of Thé dat misschien wilde doen. En zo rolde hij dus in de wereld van de kinderboeken. Met groot succes.