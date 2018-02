Deel dit artikel:











Holleeder-proces derde week in: zus Sonja gaat getuigen Foto: HFV/Michel van Bergen

AMSTERDAM - In de gerechtsbunker in Osdorp gaat het megaproces tegen Willem Holleeder vandaag zijn derde week in. Rond 11.00 uur gaat de rechtbank beginnen met het verhoor van Sonja Holleeder, zijn oudste zus.

Sonja Holleeder geldt samen met haar jongere zus Astrid als een cruciale getuige in het proces tegen 'De Neus'. De twee hebben belastende verklaringen tegen hun broer afgelegd. Daarnaast hebben ze in het geheim gesprekken met hem opgenomen. Lees ook: Vandaag start de tweede week van proces tegen Holleeder Voor het verhoor van Sonja Holleeder zijn drie dagdelen uitgetrokken. Behalve vandaag wil de rechtbank haar morgen- en vrijdagmiddag horen. Emotioneel

Willem Holleeder noemde Sonja eerder in het proces 'mijn lievelingszussie'. Hij werd emotioneel toen hij sprak over de verklaringen die zij samen met Astrid bij de politie heeft afgelegd en die hij als 'misselijke en valse leugens' omschreef. Lees ook: Zus Sonja getuigt morgen tegen Holleeder: "Ze zet hem neer als sadist" In het proces is Holleeder aangeklaagd voor het in georganiseerd verband opdracht geven tot vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen en een man gewond raakte. 'De Neus' heeft alles ontkend en zegt dat hij niet de grote onderwereldbaas is waarvoor hij wordt aangezien. Voor zijn proces zijn alleen al tot de zomer zestig zittingsdagen uitgetrokken.