Grote stroomstoring in Amsterdam Nieuw-West: ruim 26.000 huishoudens zonder stroom

AMSTERDAM - (AT5) In Amsterdam Nieuw-West is een grote stroomstoring aan de gang. Duizenden huishoudens zijn getroffen door de storing. Sommige trams staan stil en het Slotervaartziekenhuis draait op noodstroom.

Op de site van Liander staat een overzicht van de buurten die zijn getroffen. Onder meer Nieuw Sloten, Slotervaart, de Hoofddorppleinbuurt en een deel van Osdorp zitten zonder elektriciteit. Het OLVG-ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis zijn wel gewoon operationeel, aldus een woordvoerder.

Ook het GVB kampt met de storing. Zo wordt gemeld dat trams stilstaan door de storing. Lijnen 1, 2 en 17 rijden ingekort.

Wat de oorzaak van de storing is, is nog niet bekend. Liander kan nog niet inschatten hoe lang het duurt voordat het is opgelost.