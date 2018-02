Man overvalt tankstation en vlucht op fiets

PURMEREND - Een man heeft vanochtend rond 08.00 uur tankstation Tinq aan de Van IJssendijkstraat in Purmerend overvallen. Hij ging er vervolgens vandoor op de fiets.

Na de overval ging er een Burgernetbericht uit. Daarin wordt de dader beschreven als een man met donker haar en gezichtsbeharing. Hij droeg een zwarte rugtas.

De man vluchtte richting de Den Uyllaan. Het is niet bekend of hij ook iets buit heeft gemaakt. De politie is nog naar hem op zoek.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het tankstation is overvallen.