Unieke WOII-bunkers Driehuis gaan open: “Niemand weet wat we aantreffen”

DRIEHUIS - Twee unieke bunkers uit de Tweede Wereldoorlog gaan in juni dit jaar open voor het publiek. Het gaat om bunkers op Landgoed Beeckestijn in Driehuis. Een van de twee betonnen schuilplaatsen is de bunker waarin de Duitse commandant van de Festung IJmuiden was gehuisvest.

Het is, voor zover bekend, voor het eerst sinds het einde van de oorlog dat de bunker opengaat, vertelt Ruud Pols van het Bunkermuseum in IJmuiden. De voorbereidingen om de bunkers open te stellen voor het publiek zijn in volle gang, aldus Pols. Hij acht de kans groot dat ze op de landelijke Bunkerdag, 9 juni, opengaan.

Als alles volgens plan verloopt, is dan te zien hoe de bunker van de commandant er van binnen uitziet. Pols staat nu al te trappelen van ongeduld: "Niemand weet wat we aantreffen. Treffen we de bunker aan zoals deze zeventig jaar geleden bij de capitulatie is achtergelaten, of is deze toch eerder bezocht?"

Atlantikwall

'Der Kommandant' gaf leiding aan de Festung IJmuiden, een van de belangrijkste strategische onderdelen van de Duitse verdedigingslinie Atlantikwall. In totaal bouwden de Duitsers in de oorlogsjaren liefst 2.300 bunkers in en om IJmuiden. Pols: “Daarbij zitten dan wel ook de allerkleinste exemplaren, ook houten bunkertjes bijvoorbeeld. Het is niet precies te zeggen, maar naar schatting bestaan er daarvan nu nog 200-300.”

Wie wil weten hoe de speciale bunkers in Driehuis er uitzien, moet 9 juni meteen toeslaan. De bunkers zijn alleen die dag open voor belangstellenden.