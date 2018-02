Deel dit artikel:











Duizenden reizigers gedupeerd door staking Transavia-piloten Foto: NH beeldbewerking

SCHIPHOL - Alle vliegtuigen van Transavia blijven in Nederland tot aan het middaguur aan de grond, vanwege aangekondigde stakingen door de piloten van de luchtvaartmaatschappij. Aanleiding voor de actie is een al maanden durend conflict over een nieuwe cao.

De stakingen zijn eigenlijk officieel al om middernacht begonnen, maar pas om 06.00 uur staat de eerste vertrekkende vlucht van de luchtvaartmaatschappij op de planning. Lees ook: Transavia-piloten gaan morgenochtend staken In totaal vliegen dertig geplande vluchten niet of met vertraging, waarvan 19 op Schiphol, zes vanuit Eindhoven en vijf vanuit Rotterdam. De stakingen hebben geen gevolgen voor aankomende vluchten. Directeur van Transavia Mattijs ten Brink laat aan NH Nieuws weten dat zo'n 7.000 passagiers worden getroffen door de staking. Volgens VNV-voorzitter Arthur van den Hudding laat echter weten dat dit voor hen de enige uitweg was. Volgens hem zat er geen beweging in de onderhandelingen. Hij hoopt dat op deze manier beide partijen elkaar snel weer kunnen treffen. Passagiers

De enkele passagiers die vanochtend zijn komen opdagen reageren gelaten. Twee vrouwen uit Antwerpen laten aan onze verslaggever weten dat ze de mail van Transavia verkeerd hadden begrepen en toch naar Schiphol zijn gekomen. Aangezien ze nu acht uur moeten wachten, hebben ze besloten lekker koffie te gaan drinken. Een ander stel laat weten begrip te hebben voor de staking en dat het af en toe het enige middel is.