Buurtbewoners in Amsterdam-Zuid bereiden wekelijks een maaltijd van ingezameld eten

AMSTERDAM - Vijftig buurtbewoners uit Amsterdam genieten elke zaterdag samen van een gratis avondmaal bij BuurtBuik-Zuid. De organisatie wil voedselverspilling tegengaan, maar verbindt ook. "Je leert mensen kennen die je normaal niet zou leren kennen, omdat je toch altijd een beetje in je eigen bubbel zit."

Petra Walraven legt uit dat verbroedering een belangrijk onderdeel is van de organisatie Buurtbuik. "Lekker en gezellig samen zijn", daar draait het volgens de Buurtbuik-coördinator om. Het eten is gratis, omdat de maaltijd die wordt bereid bestaat uit ingezameld voedsel.



Bubbel

Vijf bestuursleden en een aantal vrijwilligers zorgen dat er elke zaterdag een maaltijd op tafel staat. "Ik heb het helemaal naar mijn zin", vertelt Farid, die sinds oktober vrijwilliger is. "Je leert mensen kennen die je normaal niet zou leren kennen, omdat je toch altijd een beetje in je eigen bubbel zit", vertelt Juliette.

Buurtbewoners kunnen zich aanmelden, maar mogen ook gewoon spontaan binnenwandelen. De Oosterse maaltijd die de buurtbewoners afgelopen zaterdag voorgeschoteld krijgen, valt goed in de smaak. "Ik vind het heerlijk eten", zegt een mannelijke buurtbewoner, die zichtbaar aan het smullen is. "Het is top!", is de mening van een vrouw een tafel verderop.



De onderstaande reportage is gemaakt door de vluchtelingenredactie van NH.