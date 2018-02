Noord-Scharwoude kijkt in oranje naar 'hun' olympische schaatsers: "We zijn er allemaal trots op"

NOORD-SCHARWOUDE - Vol spanning keken Noord-Scharwoudenaren vandaag naar de ploegenachtervolging van 'hun' Jan Blokhuijsen en Koen Verweij. In het oranje gekleed verzamelden de supporters zich voor een groot scherm in Café De Volharding, om vanuit daar de schaatsers aan te moedigen.

John Kos van Café De Volharding zou in zijn oranje sportvest zo de ijsbaan in Pyeongchang op kunnen, maar in het oranje koekjes en koffie uitdelen, misstaat de kroegbaas ook niet. "We hebben iedereen opgetrommeld om hier aanwezig te zijn", vertelt hij enthousiast.

Vandaag reden Jan Blokhuijsen en Koen Verweij mee in de ploegachtervolging en de schaatsers zijn voor de Noord-Scharwoudenaren geen onbekenden. "Jan kwam bij mij bij de club en Koen kwam ook bij mij trainen, dus ik ken ze goed", vertelt een schaatstrainer. "Ik merkte toen al dat ze mijn technische tips snel oppakten."



Trots

De mannen weten zich uiteindelijk als tweede te plaatsen en mogen door naar de halve finale. "Nu tweede en morgen eerste!", reageert een schaatsfan. "Ik kreeg er kippenvel van", vertelt een ander over de prestatie van Jan Blokhuijsen. "We zijn er allemaal gewoon trots op dat hij uit Langedijk komt."