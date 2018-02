Eiting in Ajax 1 met vrienden De Ligt en De Jong

AMSTERDAM - Carel Eiting maakte een uitstekende indruk in de tweede helft van PEC-Ajax (0-1). De middenvelder verving de licht geblesseerde Lasse Schone. "Ik vond het fantastisch om er te staan."

Eiting wist vanmorgen vroeg al dat een invalbeurt erin zat. "De trainer liet weten dat ik er klaar voor moet zijn. Toen het zo ver was zei hij dat ik dominant moest zijn en de bal moest vragen", aldus de twintigjarige middenvelder. "Ik zit nu een half jaar vast bij de selectie, dus ik kon niet wachten om deel uit te maken van het team. Het was fantastisch met mijn twee vrienden (De Ligt en De Jong) achter mij."

Met de zege verkleinde Ajax het gat met PSV tot vijf punten. "Dat werd wel even benoemd in de groepsapp. Maar of PSV nu wint, gelijkspeelt of verliest, wij moeten sowieso winnen. Er veranderde dus eigenlijk niets."