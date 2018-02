Deel dit artikel:











Erik ten Hag over elleboogstoot: 'Huntelaar verdiende penalty' Foto: NH/Sjors Blaauw

AMSTERDAM - Er was veel discussie tijdens en na afloop van PEC-Ajax (0-1) over de 'elleboogstoot' van Klaas-Jan Huntelaar aan het adres van Bram van Polen. Coach Erik ten Hag was duidelijk: 'Penalty'

Bij een hoekschop raakte Huntelaar met zijn arm de verdediger van PEC Zwolle. Een soortgelijk vergrijp van Hirving Lozano werd een dag eerder bestraft met rood voor de speler van PSV. Huntelaars actie werd wel beoordeeld, maar er volgde geen sanctie in de vorm van een kaart. "Blom had moeten fluiten. Klaas-Jan wordt vastgehouden. Hij probeert los te komen. Arbitrage moet daar aggerender functioneren, dan voorkom je dat." Verder was Ten Hag uiterst tevreden met het verloop van de wedstrijd. "In de laatste weken speelden we steeds fases goed, maar vaak ook wisselend. Vandaag hebben we de hele wedstrijd goed gespeeld. Het enige dat ik mijn ploeg kan verwijten, is dat we meer hadden moeten scoren."