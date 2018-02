Zus Sonja getuigt morgen tegen Holleeder: "Ze zet hem neer als sadist"

AMSTERDAM - AMSTERDAM (AT5) Een familieruzie van ongekende proporties wordt morgen in de openbaarheid uitgevochten. In het megaproces tegen Willem Holleeder staat dan de getuigenis van zus Sonja op het programma.

Samen met zus Astrid is Sonja een cruciale getuigen in de zaak tegen haar broer. Misdaadjournalist Harry Lensink, een van de kenners op dit dossier, denkt dat het 'een vrij pijnlijk moment' zal worden. "Want hij ziet het natuurlijk als verraad. De verklaringen die zijn zussen hebben afgelegd, mede de reden dat hij nu terechtstaat, hun verklaringen worden gebruikt om hem veroordeeld te krijgen voor moorden. Dus dat is nogal wat."

Op bewijs tegen hun broer te verzamelen, namen de zussen ook stiekem gesprekken op. Daarin is te horen hoe Holleeder haar bedreigd. "Kijk uit wat je zegt en wat je doet hoor, want je kan niet overal mee wegkomen hè! Eén fout nog en het is klaar hoor. Zo'n stukje joh, zijden draadje. Eén fout nog. Kankerhoer", luidt een van de opnames. Maar ook de zoon van Sonja is een doelwit. Lensink: "Hij dreigde keer op keer. En op een gegeven moment is dat zo heftig geweest dat hij inderdaad met zijn vinger en duim een soort pistoolgebaar heeft gemaakt op het hoofd van haar zoon. Dat is natuurlijk gruwelijk. Dat wil je als moeder niet meemaken."

Liquidatie op Cor van Hout

Sonja had de sterkste band met haar broer. "Hij kwam bij haar om - zoals zij letterlijk zegt - te poepen en te douchen. En dan kwam zij er gewoon bij zitten en spraken zij over van alles en nog wat", zegt Lensink. "Maar als je die verklaringen goed leest, dan zie je toch ook wel een heel kromme verhouding. Zij zet hem neer als een sadistisch iemand bijna en zij zit gevangen in zijn web."

Een ander pijnlijk hoofdstuk is de moord op de echtgenoot van Sonja. Sonja was getrouwd met Cor van Hout, een van de mannen waarmee Holleeder in 1983 Freddy Heineken ontvoerde. En Holleeder wordt verdacht van de moord op Van Hout in 2003. "Kort nadat Cor van Hout was geliquideerd, kwam Willem naar zijn zussen en zei: Die liquidatie moet betaald worden. En die moet betaald worden met een villa van jou in Spanje. Oftewel: Sonja Holleeder die samen was met Cor van Hout moest de liquidatie op haar man zelf betalen."

Holleeder zal waarschijnlijk tegenwerpen dat zijn zussen hun eigen hachje proberen te redden. Met name de erfenis van Cor van Hout. Voor de getuigenis van Sonja zijn drie dagen gereserveerd. Astrid is op 12 maart aan de beurt.