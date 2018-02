Ajax wint met 1-0 bij PEC, het had ook 6-0 kunnen zijn

AMSTERDAM - ZWOLLE Maakt Ajax gebruik van het gelijkspel van PSV tegen sc Heerenveen was de vraag. Dat deden de Amsterdammers in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, zodat de achterstand op PSV is verkleind tot vijf punten. De Amsterdammers speelden goed, de ploeg van coach Erik ten Hag vergat alleen lange tijd om de kansen te verzilveren. Klaas-Jan Huntelaar zorgde uiteindelijk voor de 1-0 winst.

Ajax domineerde de hele wedstrijd, creëerde legio kansen, maar vergat die te benutten. Kluivert, Neres, Schöne allemaal zagen ze hun inzetten net naast of in de handen van keeper Diederik Boer verdwijnen. Een van de grootste kansen in de eerste helft was voor Klaas-Jan Huntelaar die een prima voorzet van Joël Veltman naast kopte.

PEC Zwolle had één hele goede kans voor de rust, die alleen niet besteed was aan Mustafa Saymak.

Verder waren er een paar opmerkelijk momenten in de eerste helft. Zo ontdekte keeper Boer in de derde minuut dat hij de verkeerde schoenen aan had. Een ander moment waar nog wel over gesproken zal worden was een incidentje rond Klaas-Jan Huntelaar, die eerst bij de keel werd gegrepen en vervolgens zijn arm naar achteren uitsloeg. Zijn tegenstander Bram van Polen vond na de wedstrijd dat er niets aan de hand was geweest.

Penalty geclaimd

Ajax claimde zo'n vijf minuten voor de rust een penalty, nadat Donny van de Beek in de zestien werd vastgepakt door Mokhtar, maar scheidsrechter Blom wilde daar niets van weten.

Kans op 0-1

Vlak na rust kwam Donny van de Beek alleen voor de keeper te staan na een mooi steekpassje van invaller Carel Eiting. Zijn schot spatte af op de lat en David Neres schoot in de rebound over.

Huntelaar 0-1

In de 54e minuut was het dan toch raak. Neres gaf de bal af op Klaas-Jan Huntelaar, die de bal beheerst achter keeper Boer schoof. Met die goal bereikt Huntelaar de tiende plek op de topscoreerslijst van Ajax. Hij deelt die plek met 86 goals met Dick Schoenaker.

Kansen blijven komen

Niet veel later had Justin Kluivert de 0-2 op zijn slof, maar de bal belandde op de lat. Kluivert kreeg nog een kans bij een voorzet van Donny van de Beek, waarbij hij zijn grote teen net niet tegen de bal kreeg. Ook Klaas-Jan Huntelaar kreeg nog een paar dotten van kansen.

Door de winst staat Ajax nu nog maar vijf punten achter op PSV, met 57 punten uit 24 duels. Volgende week moet PSV naar de Kuip voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, F. de Jong, Tagliafico; Schöne (Eiting/46), Van de Beek, Ziyech; Neres (S.de Jong/90+1), Huntelaar, Kluivert.

Opstelling PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Marcellis (Freire/46), Sandler, van Polen; Saymak, Dekker (Ondaan/73), Thomas; Namli, Marinus (Menig/62), Mokhtar