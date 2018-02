Horden titels voor Koen Smet en Nadine Visser bij NK indoor

AMSTERDAM - APELDOORN Koen Smet veroverde bij het NK atletiek indoor de titel op de 60 meter horden. Bij de vrouwen was Nadine Visser de snelste en werd voor de vierde keer op rij Nederlands indoorkampioen op de 60 meter horden.

Smet liep in de finale een tijd van 7,68. Daarmee bleef hij Liam van der Schaaf (7,93) en Dave Wesselink (8,10) ruim voor. De Amsterdammer is dit seizoen in erg goeden doen. Hij zette eerder al een PR neer en kwam ook op het NK Indoor goed uit de verf. "Als ik zo hard loop, dan ben ik wel in de vorm van mijn leven", erkende Smet tegenover NH Sport. "Ik loop elke week wel deze tijden en het gaat bijna vanzelf."

Ondanks dat Smet in topvorm verkeert, verwacht hij nog wel een tikkeltje harder te kunnen lopen op de 60 meter horden. "Apeldoorn is niet zo'n hele snelle baan. Als er meer snelle jongens naast me lopen en op een snellere baan, dan kunnen er nog hele mooie tijden aan komen."

Die tijden zou Smet dan graag op het WK Indoor atletiek neer willen zetten. Doelstellingen heeft hij niet, want dat zorgde er een paar jaar geleden voor dat hij in een depressie raakte. "Ik ga proberen om net zo'n race als nu neer te zetten en dan zien we het wel."

Nadine Visser

Nadine Visser noteerde in de finale een tijd van 8,03. Eefje Boons pakte zilver in 8,21, meerkampster Anouk Vetter behaalde brons in 8,31. Visser liep voor het eerst deze winter niet onder de 8 seconden, maar daar maalde ze niet om. "Ik heb gisteren al drie races gelopen, dus ik voelde dat wel een beetje. Maar ik voelde ook dat het gewoon goed was."

Visser ziet in dat ze beter dan dit zal moeten lopen op het WK Indoor in Birmingham. "Met deze tijd op het WK ben ik niet tevreden. Dat komt doordat ik daar echt naartoe werk en dan ben ik meer uitgerust dan nu", aldus de atlete uit Hoogkarspel, die eerder deze winter haar persoonlijk record aanscherpte. Dat staat nu op 7,91, waarmee ze nog maar 0,02 seconde af is van het belegen Nederlands record van Marjan Olyslager, dat sinds 1989 op 7,89 staat.