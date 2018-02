Luchtruim regelmatig gesloten door tekort aan militaire luchtverkeersleiders

NOORD-HOLLAND - Het personeelstekort bij de radarluchtverkeersleiding is zo groot dat taken niet altijd naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Het risico op onveilige situaties wordt hierdoor steeds groter, meldt de NOS.

De NOS heeft gesproken met militaire luchtverkeersleiders en documenten ingezien. Hieruit blijkt de onvrede van medewerkers over de hoge werkdruk, het personeelstekort en de gevaarlijke situaties die hierdoor volgens hen ontstaan. De Kop van Noord-Holland en Texel behoren tot het luchtruim dat beheert wordt door de militaire luchtverkeersleiding.



Volgens de NOS is in december en januari het luchtruim vijf keer 's nachts gesloten is geweest, omdat er niemand voor de nachtdienst beschikbaar was. Door het personeelstekort konden traumahelikopters niet opstijgen. Dat werd pas mogelijk toen helikopterpiloten de civiele luchtverkeersleiding inschakelden.



Ook Nederlandse F16-vliegers zouden last hebben van het personeelstekort. Overdag zou er nog maar beperkt worden geoefend, omdat er geen verkeersleiders zijn om de hogere gebieden in het luchtruim te overzien. Piloten hebben hierdoor dus minder tijd om gevechten te oefenen.



Het tekort aan militaire verkeersleiders zou vaak worden opgelost door het luchtverkeersruim tussen 6,5 en 8 kilometer hoogte te sluiten. Dit maakt het voor bondgenoten vaak lastig om ons land te bereiken. Maar het grootste probleem lijkt de enorme werkdruk die luchtverkeersleiders ervaren.



Onderbezet

Uit de documenten blijkt volgens de NOS dat de militaire verkeerspost vaak onderbezet is. Waar vijf verkeersleiders aanwezig hadden moeten zijn, werken zij op 30 januari bijvoorbeeld met slechts drie man personeel. "Als er iemand anders had gezeten die nog niet zo solo is op het systeem als ik, had het echt fout kunnen gaan. Ik voel mij echt in de steek gelaten door deze belachelijke maatregel", citeert de NOS uit het verslag van een ervaren verkeersleider.



Commandant kolonel Dick van Ingen reageert op de bevindingen van de NOS en stelt dat de veiligheid niet in het geding is. "We doen geen dingen die niet veilig zijn. Ik maak me wel zorgen over het personeelstekort. Ik bespreek dat met mijn mensen, ook op de werkvloer, zodat we de juiste keuzes maken."