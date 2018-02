Sportclub met ballen beleeft primeur met nederlaag SDO

BUSSUM - Een nederlaag voor de thuisspelende club. Het was zondag een primeur voor verslaggever Dennis Nieuwenhuis met sportclub met ballen. Tot dan toe werd er altijd gewonnen of gelijk gespeeld door de thuisploeg. Voor deze negatieve primeur zorgde SDO dat thuis met 2-5 verloor van Achilles 1894, na een 2-0 voorsprong.

Door de nederlaag zullen ze bij SDO niet van de wijs raken. Daar is men iets te nuchter voor, zo ook Louis van Dinteren. Hij is al jarenlang betrokken bij allerlei zaken binnen SDO en houdt zich nu onder meer bezig met de kaartverkoop. "Ik denk dat ik al bijna vijftig jaar bij de vereniging zit. We doen onder meer zelf werkzaamheden en zodadelijk ga ik naar het barretje op de heuvel, dus druk zat". Naast vrijwilliger is Van Dinteren ook de vader van hoofdtrainer Ivar van Dinteren die het aardig doet in zijn ogen. "De resultaten zijn natuurlijk vrij goed voor hem en dan doet hij het goed. De cirkel is ook rond voor hem. Hij is hier begonnen als klein spelertje van vijf en nu is hij de trainer dat is wel netjes allemaal denk ik, vertelt Van Dinteren.

Score wordt goed bijgehouden

Wanneer er gescoord wordt op sportpark De Kuil dan snelt Paul Ruiters gauw naar binnen naar zijn computer om dit aan te passen op het mooie scorebord. Ook hij doet dit al geruime tijd en legt uit hoe het werkt aan verslaggever Dennis Nieuwenhuis. "Als er gescoord wordt, hier zie je SDO staan en hier Achilles 1894, dan moet ik de 2 weghalen en de 3 ervoor in de plaats, vervolgens druk ik op 'show all' en dan ziet iedereen het op het scorebord", legt Ruiters uit.

Broodjes en bier op de heuvel

Voor een biertje of een broodje worst hoeven de supporters van SDO niet de kantine in, maar kunnen ze ook langs gaan bij de skihut van Piet Meester langs het veld op de heuvel. "Het is inderdaad een soort gebruikt skihutje wat we ooit eens gekocht hebben en nu hebben ingericht als kiosk zeg maar. Voor de club is dit een interessante inkomstenbron erbij, want de mensen blijven nu op de heuvel staan en gaan niet naar boven", vertelt Meester. Ook Dennis glipte de skihut even in en testte daar even een broodje worst. Na een kritische keuring kreeg het broodje een 8.

Wil je dat Dennis Nieuwenhuis ook eens bij jullie club op bezoek gaat? Geef je dan op via sport@nhsport.nl en Dennis komt binnenkort een keertje langs. Sportclub met ballen wordt dit seizoen iedere zondagmiddag tussen 14.00 uur en 18.00 uur uitgezonden op NH Radio. Zondag is Dennis te gast bij voetbalvereniging Assendelft in de gelijknamige plaats.