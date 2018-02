Madiea Ghafoor na toptijd 400m: "Ga lekker de Luizenmoeder kijken "

AMSTERDAM - APELDOORN Madiea Ghafoor heeft bij het NK atletiek indoor een toptijd neergezet op de 400 meter. De atlete van het Amsterdamse Phanos liep een tijd van 52,21. een dik persoonlijk record. Dat is bovendien de tweede tijd ooit gelopen door een Nederlandse. Nicky van Leuveren bleef als tweede net boven de WK-limiet met 53,27. Laura de Witte werd derde in 53,63.

Ghafoor had in de series al ruim onder de limiet voor het WK indoor in Birmingham gelopen.

"Het was eigenlijk een solorace", zei Ghafoor na afloop. "Ik verkeer in de vorm van mijn leven en dat is te danken aan mijn nieuwe coach, dezelfde als van Dafne (Schippers, red.), en de groep waar ik nu mee train". De Amsterdamse atlete is uiteraard blij met haar tijd. Vieren gaat ze het niet. "Ik ga vanavond lekker naar de Luizenmoeder kijken, lekker relaxen."