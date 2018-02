Deel dit artikel:











Zangeres Roxeanne Hazes maakt geslacht baby bekend: "Je bent zo welkom, kleine jongen" Foto: ANP

AMSTERDAM - AMSTERDAM Zangeres Roxeanne Hazes is in verwachting van een jongetje. Op haar Instagram onthulde de zwangere zangeres vandaag het geslacht van haar kindje: "Je bent zo welkom, kleine jongen. Al ons later is met jou."

2018 lijkt het jaar voor Roxeanne Hazes te worden. Vorige week won zij nog een Edison in de categorie beste Nederlandstalige productie. Ook staat er een huwelijk met de vader van haar kindje gepland.



Al zijn er ook minder leuke dingen. Zo is het contact tussen Roxeanne en haar broer André nog steeds niet hersteld.



[Instagram:https://www.instagram.com/p/BfVrzgah78K/]