Geen verrassingen in opstelling Ajax

AMSTERDAM - ZWOLLE Ajax begint om 16.45 uur met een ongewijzigd elftal aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Erik ten Hag kiest voor zijn vaste formatie van de laatste weken, met David Neres en Justin Kluivert voorin op de vleugels en Klaas-Jan Huntelaar in de spits.

De Oostenrijkse verdediger Maximilian Wöber ontbreekt in de selectie van Ajax. Wöber, die vorige week in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Twente (2-1) nog even inviel, is niet wedstrijdfit. Na het gelijkspel zaterdag van PSV tegen sc Heerenveen (2-2) kan Ajax de achterstand op de koploper terugbrengen tot vijf punten. De Amsterdammers moeten dan wel winnen bij PEC Zwolle, dat onder leiding van trainer John van 't Schip bezig is aan een sterk seizoen.

Lees ook: Viergever nog niet bij selectie Ajax

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, F. de Jong, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Huntelaar, Kluivert.

Opstelling PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Marcellis, Sandler, van Polen; Saymak, Dekker, Thomas; Namli, Marinus, Mokhtar