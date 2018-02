Deel dit artikel:











Auto uit het water getakeld in Amsterdam, bestuurder net op tijd Foto: AT5/ O.W. Smaak

AMSTERDAM - AMSTERDAM (AT5) Een auto is vannacht om onduidelijke reden in het water van de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam terechtgekomen. De bestuurder kon volgens een getuige op tijd de auto verlaten.

Zijn auto moest behulp van een kraanwagen uit het water worden gehaald. Het is nog niet duidelijk hoe de auto in het water terecht is gekomen. Niemand is gewond geraakt.