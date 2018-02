Butter baalt na de 3000 meter bij het NK indoor

CASTRICUM - APELDOORN Vooraf hoopte atleet Michel Butter stiekem op een medaille op de 3000 meter bij het NK indoor, maar de race verliep anders dan gehoopt. De Castricummer werd zesde in een tijd van 8.15,77 Benjamin de Haan won de 3000 meter in een tijd van 8.07,43.

"Ik baal wel. Ik had gehoopt dat de baanjongens de wedstrijd zouden hardmaken, maar dat moest ik doen", aldus een teleurgestelde Butter.

De atleet deed voor het eerst mee aan de 3000 meter. Ondanks het wat mindere resulaat is de 3000 meter indoor wel voor herhaling vatbaar. "Ik ben een sportman en wil natuurijk voor de medailles gaan, maar als ik nog een keer de kans krijg dan doe ik het nog een keer en ook iets beter", vertelde Butter na afloop.

De atleet gaat nu op trainingsstage in Spanje. Daarna doet hij waarschijnlijk mee aan de NK Cross en vervolgens is het doel WK halve marathon in Valencia.

Maandag is er een reportage te zien over Michel Butter en zijn 3000 meter op de baan.