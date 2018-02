Vloon tweede bij polsstokhoog, van Haaren zilver bij hoogspringen

KROMMENIE - APELDOORN De man die het Nederlands record in bezit heeft bij het polsstokhoogspringen in de buitenlucht, Menno Vloon uit Krommenie, is bij het NK atletiek indoor tweede geworden met een hoogte van 5,33 meter, Koen van der Weijst overbrugde de lat nog tien centimeter hoger en tienkamper Eelco Sintnicolaas werd derde met 5,28 meter. Vloon kwam tijdens zijn tweede sprong lelijk ten val, waardoor hij de beslissende sprong moest laten schieten. "Lopen ging goed, maar afzetten ging echt niet meer."

De atleet van AV Lycurgus uit Assendelft legde de lat bij zijn eerste sprong op 5,33 meter. Daar vloog hij met gemak overheen, maar bij de tweede sprong ging het mis. Vloon merkte bij de aanloop al dat het hem niet zou worden. "Ik was aan het rommelen en ik ging een beetje scheef", vertelde Vloon. "Ik wilde te gehaast en wilde te graag. Ik maakte de sprong toch en dacht ook op de mat te landen, maar mijn voet landde keihard op de grond. Dus dat was iets minder." De derde poging liet hij daarom schieten.

Vloon verbeterde vorig jaar het Nederlands record in de buitenlucht tot een hoogte van 5 meter en 85 centimeter. Hij was deze winter weer op dreef en sprong onlangs in Düsseldorf over 5,70. Drie pogingen op 5,78, de limiet voor de WK indoor begin maart in Birmingham, mislukten daar. Wel is hij al zeker van de EK outdoor komende zomer in Berlijn. "Daar wil ik de finale halen."

Zilver Van Haaren bij hoogspringen

Bij het hoogspringen van de vrouwen was er zilver voor Phanos-atlete Marlies van Haaren, die over 1.76m sprong. Het goud ging naar Nikki May Woudstra met 1.79m en brons was er voor Tanita Hofmans, die ook over 1.76m sprong. Chanté Samuel van het Amsterdamse Phanos eindigde met 1.73m net naast het podium.