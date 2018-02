Verweij vreest voor zijn plek in achtervolgingsploeg

KOEDIJK - GANGNEUNG Koen Verweij maakte in de kwartfinales van de ploegachtervolging op de Olympische Spelen de minst sterke indruk van de Nederlandse rijders. De Noord-Hollander houdt er nog geen rekening mee dat hij in de halve eindstrijd zijn plaats aan reserve Patrick Roest moet afstaan.

Verweij dacht dat er iets met zijn schaatsen was en vreest voor zijn plek in de halve finale en eventuele finale.

"Kwam niet lekker in mijn ritme"

"Dat is niet altijd aan mij. We zijn met z'n viertjes. Als iemand anders opgesteld moet worden, dan doen we dat", aldus Verweij, die het in de ontmoeting met de Amerikanen twee ronden voor het einde zwaar kreeg. "Toen ik op kop kwam, kwam ik niet lekker in mijn ritme. Het is een teamonderdeel, dus dan laat je je aflossen. Ik denk dat we dat goed hebben opgelost. Er was iets met mijn materiaal, geen idee wat precies. Misschien ben ik ergens opgestapt. Daar moet ik even goed naar laten kijken. Het is nu aan mij om een betere rit neer te zetten."

Dinsdag beslissing over opstelling

Bondscoach Geert Kuiper beslist dinsdag welke rijders hij opsteld in de halve finale. "We gaan eerst analyseren. We kijken naar alle rondetijden, alle videobeelden en alle data die we hier verzameld hebben. Daarna maakt de bondscoach een keuze", zei technisch directeur Arie Koops, die zondag in Gangneung de grieperige Kuiper op het ijs verving.

Vier jaar geleden werd hij met Sven kramer en Jan Blokhuijsen olympische kampioen in Sotsji op dit onderdeel.