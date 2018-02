Achtervolgingsploeg naar halve finale bij OS

KOEDIJK - GANGNEUNG De Nederlandse achtervolgingsploeg met Koen Verwij, Jan Blokhuijsen en Sven Kramer heeft zich als tweede geplaatst (2.40,03) voor de halve finales van het onderdeel bij de Olympische Spelen in Gangneung. De Zuid-Koreanen zetten de snelste tijd neer: 3.39,29 en de Noren werden derde in 3.40,09. De Nederlanders reden tegen de Verenigde Staten, die met 3.42,98 als achtste eindigden.

Het Oranje drietal startte goed, waarbij Sven Kramer lang op kop reed. Koen Verweij had het in de laatste twee rondjes moeilijk en moest geduwd worden door Kramer. Het is de vraag of Nederland woensdag in dezelfde opstelling gaat rijden. Mogelijk wordt Koen Verweij, die het moeilijk had, vervangen door Patrick Roest.

Woensdag staan de halve finales en de finale op het programma. Nederland moet het in de halve finale als nummer twee opnemen tegen de nummer drie Noorwegen. De Zuid-Koreanen rijden tegen Nieuw-Zeeland, dat vandaag vierde werd.

Nederland is de regerend Olympisch kampioen. Dat werd de ploeg in Sotsji met dezelfde ploeg als vandaag: Jan Blokhuijsen, Koen Verweij en Sven Kramer. In Vancouver (2010) en Turijn (2006) moesten de Nederlandse mannen met brons genoegen nemen.