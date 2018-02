Deel dit artikel:











Twee wielrenners gewond na botsing in Markenbinnen Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

MARKENBINNEN - Een mountainbiker is vanochtend aan de Provincialeweg in Markenbinnen in botsing gekomen met een groep wielrenners. Twee van de drie fietsers hen zijn hierbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Een traumateam is ter plaatse gekomen om de slachtoffers bij te staan. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk.