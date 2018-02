Deel dit artikel:











Man (23) overleden na aanrijding met trein bij Halfweg Foto: HFV / Rowin van Driest

HALFWEG - De persoon die gisteren in aanrijding kwam met de trein tussen Amsterdam-Sloterdijk en Halfweg-Zwanenburg, is aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer is een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie spreekt van een 'erg noodlottig' spoorwegongeval.

Gister rond 17.00 uur gebeurde het ongeluk tussen de voetganger en de trein in de buurt van de spoorwegovergang tussen de Batterijweg en de Haarlemmerstraatweg. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Lees ook: Lange tijd geen treinen tussen Alkmaar en Hoorn en op traject Amsterdam en Haarlem Door dit ongeluk reden er gister tot ongeveer 19.30 uur geen treinen tussen station Amsterdam-Sloterdijk en Halfweg-Zwanenburg.