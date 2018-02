Deel dit artikel:











NH Events vanaf de stoffenmarkt, de OldTimer bromfietsshows en het vlogfestival Foto: NH Events

NOORD-HOLLAND - Op deze helderde en zonnige zondag bezoekt NH Events weer leuke weekendactiviteiten in onze provincie! Vandaag zijn we live op de stoffenmarkt in Vijfhuizen, bezoeken we de OldTimer bromfietsshow en gaan we vloggen in Heerhugowaard.

Dit is vandaag allemaal live te volgen via de Facebookpagina van NH Events. Stoffen, stoffen en nog meer stoffen. De stoffenspektakel is de hemel in Vijfhuizen voor alle stoffenliefhebbers. Rond 11.00 uur beginnen wij de zondag daar goed. Iedereen kan zijn of haar ogen uitkijken op de jaarlijkse Oldtimer bromfietsshow, waar mooie bromfietsen uit de jaren '50 tot '80 te bewonderen zijn. Dit is te zien vanaf 13.00 uur. En tot slot staan wij live om 15.30 uur bij de finale van het Vlogfestival in Heerhugowaard. Welk nieuw, vers talent gaan wij daar spotten?