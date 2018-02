LIVE: NH Sport met PEC Zwolle - Ajax en veel meer!

AMSTERDAM - Een extra lange uitzending van NH Sport vanmiddag op NH Radio met een live-verslag van PEC - Ajax.

Ajax kan vanmiddag een paar punten inlopen op koploper PSV. De Eindhovenaren verspeelden gisteravond een 2-0 voorsprong op Heerenveen en kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Ajax kan het verschil terugbrengen tot vijf punten, maar dan moet er dus wel van PEC worden gewonnen. De Zwollenaren draaien prima en staan momenteel vijfde.

Ajax-coach Erik ten Hag kan nog geen beroep doen op verdediger Nick Viergever, hij is nog niet voldoende hersteld van een enkelblessure. Ook spits Kasper Dolberg is nog niet van de partij. Klaas Jan Huntelaar begint dus als centrale aanvaller, maar Ten Hag heeft ook Matteo Cassiera op de bank zitten. "Hij zit dicht tegen een basisplaats aan", zegt de trainer over de aanvaller van Jong Ajax.

PEC - Ajax begint om 16.45 uur en Sjors Blaauw verzorgt het wedstrijdcommentaar in NH Sport.

Sportclub met Ballen

Verslaggever Dennis Nieuwenhuis meldt zich met z'n Sportclub met ballen bij SDO in Bussum. SDO neemt het op tegen Achilles 1894 in de hoofdklassse. SDO wordt getraind door voormalig Telstar-speler Ivar van Dinteren. Dennis spreekt de belangrijke vrijwilligers van de vereniging en gaat uiteraard de lekkerste snack van kantinebaas Paul Ruiters proeven.



Verslaggever Samanta de Groot beleeft een bijzonder sportieve dag. Ze meldt zich eerst bij het Outdoor Bootcamp in Diemen om vervolgens snel door te gaan naar de dressuurwedstrijden in Nieuw-Vennep. Verder blikken we terug op de mooie overwinning van AZ op bezoek bij NAC Breda gisteravond en houden we de Noord-Hollanders op de Olympische Spelen goed in de gaten.

In verband met PEC - Ajax duurt NH Sport vanmiddag een uurtje langer: van 14.00 tot 19.00 uur. Je hoort het laatste nieuws uit de regio en het weerbericht van Jan Visser. Scheidsrechter Ruud Bossen krijgt uiteraard weer Het Laatste Woord in NH Sport. Presentator Rob Wtenweerde heeft naast een goed humeur ook lekker veel muziek bij zich.