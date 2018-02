Deel dit artikel:











Pizzabezorger overvallen door twee jonge mannen in Hoofddorp Foto: Shutterstock

HOOFDDORP - Een 17-jarige pizzakoerier die gisteravond pizza's wilde bezorgen op de Burgemeester Pabtslaan in Hoofddorp, is door twee mannen overvallen. In een nabijgelegen steegje kwamen de twee verdachten ineens op hem af en bedreigden hem met een mes. Hij moest al zijn spullen, waaronder zijn werkportemonnee, afgeven.

Rond 19.30 uur werd de pizzabezorger bedreigd in het steegje. Toen de twee daders de kans zagen om te vluchten, schakelde het slachtoffer de politie in. Signalement

De politie zoekt nog naar de twee daders. De eerste verdachte is tussen de 18 en 21 jaar, ongeveer 1,75 meter, licht getint en droeg gisteren een donkere jas en wintermuts. De tweede man van het overvalduo is tussen de 16 en 21 jaar oud, ongeveer 1,80 meter, licht getint en droeg gister een groene jas. De tweede verdachte heeft opgeschoren haar. Heeft u gisteravond iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.