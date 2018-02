Deel dit artikel:











Automobilist verliest linkervoorwiel na eenzijdig ongeval door gladheid Foto: Inter Visual Studio / Sam de Joode Foto: Inter Visual Studio / Sam de Joode

ZAANDAM - Een automobilist is vanochtend door de gladheid aan de Poelenburg in Zaandam zijn linkervoorwiel kwijtgeraakt. De bestuurder werd volgens ooggetuigen verrast door de gladheid en verloor de macht over het stuur. Er zijn geen gewonde gevallen.

Rond 07.00 uur gebeurde het eenzijdige ongeluk. De automobilist kwam net van de rotonde, maar eindigden door de gladheid tegen een lantaarnpaal. Op de foto's is te zien dat het linkervoorwiel volledig uit de auto is getrokken. Een berger is ter plekke om de auto weg te slepen.