Mats Seuntjens: "Als je Marco Bizot in de spits zet, dan doet hij het ook minder"

BREDA - Veel vrienden en familie van Mats Seuntjens zaten op de tribune in het Rat Verlegh Stadion. De oud-NAC speler keerde na anderhalf jaar terug op de plek waar hij zijn eerste stappen in het betaalde voetbal zette. "Een beetje een spannend tegen m'n oude club. Hier nog niet terug geweest. Uiteindelijk een mooie avond." Aldus Seuntjens na het gewonnen duel met NAC (1-3).

Bij de wedstrijd AZ - NAC eerder dit seizoen in Alkmaar werd Seuntjens soms uitgefloten door een deel van de NAC fans. Deze keer gebeurde het omgekeerde. "Ik wist niet goed wat ik kon verwachten van het publiek. Uiteindelijk normaal en fijn dat de NAC fans mij toezongen na de wedstrijd."

Doelpunt

Volgens AZ coach John van den Brom speelde de geboren Bredanaar een goede wedstrijd. Die mening is mede gebaseerd op zijn treffer na vijftig minuten. "Was een vrije trap en ik zag dat ik wat ruimte had. Ik vraag die bal en wil hem vervolgens hard raken. Werd nog iets van richting veranderd." Vertelt Seuntjens rustig voor de camera.

Bizot in de spits

De drie jaar oudere broer van Mats is Ralf Seuntjens. Hij speelt tegenwoordig voor VVV Venlo en zat geboeid op de tribune naar zijn broertje te kijken. Wat hem vooral opviel was dat Mats veel beter tot zijn recht komt als middenvelder dan als aanvaller. Die gedachte deelt Mats na afloop ook. "Honderd procent. Als je doelman Marco Bizot in de spits zet, dan doet hij het ook minder. Ik heb meer ervaring op de middenveld, meer kwaliteiten die toebehoren tot een positie op het middenveld."

Beluister het hele verhaal van Mats Seuntjens na NAC - AZ via de video.

Zondag heeft AZ een vrije dag en vanaf maandag bereidt de ploeg van John van den Brom zich voor op AZ - Sparta.

