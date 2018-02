John van den Brom: "In één woord geweldig"

ALKMAAR - BREDA John van den Brom stapte zaterdagavond na de 3-1 overwinning bij NAC dik en dik tevreden van het veld. "In één woord: geweldig!", vatte de trainer van AZ het duel in Breda samen.

Alireza Jahanbakhsh schoot AZ in de eerste helft naar een voorsprong. De Alkmaarders heersten in het Rat Verlegh Stadion. Direct na de pauze gooiden Guus Til en Mats Seuntjens met twee afstandsschoten in het slot. Van den Brom: "Als je dit stadion, wat normaal enorm tekeer kan gaan, heel snel stil speelt, mag je daar trots op zijn. We waren vast in balbezit, hebben heel veel kansen gecreëerd en op de juiste momenten de goals gemaakt."



In het laatste deel van de tweede helft speelde AZ de wedstrijd zakelijk uit. De 1-3 bracht de ploeg niet meer aan het wankelen. "We zijn daarin ook als team enorm gegroeid. Het is ook belangrijk dat je meer dan elf spelers hebt. Teun (Koopmeiners, red.) valt weg, maar Mats (Seuntjens, red.) heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Mats kan overal spelen. Voor mij als coach is dat ideaal."

