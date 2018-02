Deel dit artikel:











Motor in lichterlaaie in Haarlem Foto: Nieuwsfoto / Laurens Bosch

HAARLEM - Een motor is zaterdagavond aan de P.C. Boutenstraat in Haarlem na een flinke brand volledig uitgebrand. De brandweer heeft het vuur gedoofd. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Rond 22.00 uur werd de brand ontdekt. Op de foto is te zien dat de vlammen op een gegeven moment metershoog reikten. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie doet onderzoek.