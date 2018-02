Korfballers Blauw-Wit en KZ winnen allebei

KOOG-ZAANDIJK - AMSTERDAM Blauw-Wit won zaterdagavond, na het verrassende verlies van vorige week tegen DVO, met 30-12 van hekkensluiter Avanti. Ook KZ won. De Zaandijkers waren met 24-18 te sterk voor KCC.

Blauw-Wit - Avanti 30-12

Bij Blauw-Wit was Momo Stavenuiter weer terug in de ploeg. In de beginfase kon Avanti nog een beetje in het spoor blijven van de Amsterdammers, maar na de sprong van 6-4 naar 15-4 was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. De rust ving aan bij een stand van 16-8.

In de tweede helft kon Blauw-wit de voorsprong nog wat vergroten tot bij 30-12 de speeltijd erop zat. Marc Broere was met zeven treffers topscorer, gevolgd door Peter Scheek en Momo Stavenuiter met zes goals.

Blauw-Wit blijft derde op de ranglijst met 20 punten uit 13 duels.

KZ - KCC 24-18

KZ ging voortvarend van start maar zag het een plek lager geklasseerde KCC weer terugkomen tot 6-6. Echt flink afstand nemen kon KZ niet, zodat de rust aanbrak bij 13-11.

In de tweede helft wist de ploeg van coach Wim Bakker toch langzaam maar zeker verder uit te lopen. Bij 24-18 klonk het eindsignaal en waren de twee punten voor de Koogers. Jordi Pasma was met vijf doelpunten topscorer bij KZ, waar negen spelers tot scoren kwamen.

KZ stijgt door de winst een plek en staat nu zesde met 12 punten uit 14 duels. DOS'46 heeft evenveel punten maar een slechter doelsaldo.