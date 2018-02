Deel dit artikel:











13-jarige jongen uit IJmuiden vermist Foto: Shutterstock

IJMUIDEN - De politie is op zoek naar een 13-jarige jongen uit IJmuiden. Hij is vanmiddag rond 16.00 uur vertrokken uit zijn huis, maar sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Er wordt verzocht contact op te nemen met 112, als je meer weet.

De jongen zou onderweg zijn in de richting van Haarlem. Signalement

Hij heeft een lengte van 1,70 meter, draagt rode schoenen, een grijze sweater en een legergroene broek. Ondanks dat het winter is, draagt de vermiste jongen geen jas.